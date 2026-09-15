Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye’de akaryakıt alım gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ağıralioğlu’ndan iktidara “depo” hesabı: “Bu tabloyu millet yapmadı”
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye’de kişi başına düşen gelirle alınabilen benzin ve motorin miktarının Avrupa ülkelerinin gerisinde olduğunu söyleyerek kıyaslama yaptı. Ağıralioğlu, alım gücündeki düşüş ve artan vergi yüküne dikkat çekti.Utku Beycan
Ağıralioğlu, kişi başına düşen gelirle alınabilen benzin ve motorin miktarlarını Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdı.
Paylaşımında Avusturya’da kişi başına düşen gelirle 30 bin 713 litre benzin ve 27 bin 622 litre motorin alınabildiğini belirten Ağıralioğlu, bu miktarın Belçika’da 29 bin 116 ve 25 bin 35 litre, Hollanda’da 28 bin 86 ve 28 bin 362 litre, Danimarka’da ise 27 bin 476 ve 29 bin 698 litre olduğunu aktardı.
Ağıralioğlu, İngiltere’de söz konusu miktarların 26 bin 513 ve 23 bin 444 litre, Almanya’da 24 bin 279 ve 24 bin 310 litre, Fransa’da ise 21 bin 341 ve 19 bin 998 litre olduğunu ifade etti.
Türkiye’de ise kişi başına düşen gelirle 11 bin 546 litre benzin ve 9 bin 690 litre motorin alınabildiğini belirtti.
“Avusturya’nın ancak yüzde 38’i kadar. Motorinde ise Danimarka’nın üçte birine ancak ulaşabiliyoruz” dedi.
Bu verilerin yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil, vatandaşların alım gücünü de gösterdiğini belirtti.
Ağıralioğlu, gelirlerin ve Türk lirasının değerinin gerilediğini, alım gücünün azaldığını ve vergi yükü ile hayat pahalılığının arttığını söyledi.
Ağıralioğlu, Avrupa’da ortalama gelirle 20-30 bin litre arasında yakıt alınabildiğini, Türkiye’de ise vatandaşların 10 bin litre motorin dahi alamadığını ifade etti.
Türkiye’deki ekonomik tablonun sorumluluğunun yıllardır ülkeyi yöneten ve ekonomi politikalarını belirleyen iktidara ait olduğunu vurguladı.
“Bu tabloyu millet yapmadı. Bu ekonomiyi millet yönetmedi. Yıllardır ülkeyi yöneten, ekonomi politikalarını belirleyen, vergileri koyan, bütçeyi yapan sizsiniz” ifadelerini kullandı.
Ağıralioğlu, “Türk insanının emeği neden bu kadar değersiz hâle geldi?” ve “Türk lirası neden bu kadar değer kaybetti?” sorularını yöneltti.
Ekonomik durumun yalnızca resmi verilere bakılarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.
Ağıralioğlu, vatandaşların yaşadığı ekonomik koşulların akaryakıt deposu, pazar filesi, market arabası ve kredi kartı ekstresinde de görüldüğünü ifade etti.
Ağıralioğlu, Türkiye’de insanların daha fazla çalışıp daha azına razı edildiğini savunarak bu durumu kabul etmediklerini söyledi.
Paylaşımının sonunda seçim dönemine ilişkin değerlendirmede bulunan Ağıralioğlu, vatandaşların yaşanan ekonomik sorunları unutmayacağını ve sandık geldiğinde siyasi hesabın millet tarafından görüleceğini belirtti.