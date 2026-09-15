Ağıralioğlu’ndan iktidara “depo” hesabı: “Bu tabloyu millet yapmadı”

Paylaşımında Avusturya’da kişi başına düşen gelirle 30 bin 713 litre benzin ve 27 bin 622 litre motorin alınabildiğini belirten Ağıralioğlu, bu miktarın Belçika’da 29 bin 116 ve 25 bin 35 litre, Hollanda’da 28 bin 86 ve 28 bin 362 litre, Danimarka’da ise 27 bin 476 ve 29 bin 698 litre olduğunu aktardı.