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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iktidarın faiz politikalarına yönelik eleştiride bulundu.

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı "Faizin olduğu yerde bereket olmaz" açıklamasını alıntılayarak dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

"FAİZE KİLİT, BEREKETE ANAHTAR"

Paylaşımında ekonomik tabloya göndermede bulunan Ağıralioğlu, "Tam da bunun için Anahtar Parti'yi kurduk. Faize kilit, berekete Anahtar" ifadelerini kullandı.