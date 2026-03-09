Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla partisinin Kırşehir’de düzenlediği iftar programına katıldı. Programa parti yöneticileri, il teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Ağıralioğlu, Türkiye’nin çevresinde artan gerilime dikkat çekerek bölgenin adeta bir “ateş çemberine” dönüştüğünü söyledi.

Türkiye’nin sınırlarına kadar uzanan siyasi ve askeri gerilimlerin bulunduğunu ifade eden Ağıralioğlu, özellikle Suriye’de yaşanan gelişmelerin uzun süredir Türkiye’ye ciddi yük getirdiğini belirtti.

Ağıralioğlu, bölgede Irak’taki istikrarsızlığın devam ettiğini, İran’daki gerilimlerin de tabloyu daha karmaşık hale getirdiğini söyledi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin politikalarını da eleştiren Ağıralioğlu, Ege’de Türkiye aleyhine askeri yığınak yapıldığını öne sürdü.

EKONOMİYE DE DEĞİNDİ

Konuşmasında Türkiye’deki ekonomik koşullara da değinen Ağıralioğlu, özellikle gençlerin ve esnafın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Ağıralioğlu, ailelerin çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak için büyük mücadele verdiğini ancak ekonomik şartların giderek ağırlaştığını ifade etti. Üniversite mezunu gençlerin iş bulma kaygısı yaşadığını, esnafın ise yüksek maliyetler ve enflasyon nedeniyle zorlandığını dile getirdi.

KADINLAR GÜNÜ MESAJI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne de değinen Ağıralioğlu, kadınların toplumdaki rolünün çok daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kadınların yalnızca bir gün hatırlanmasının doğru olmadığını ifade eden Ağıralioğlu, toplumsal sorunların ilk etkisini çoğu zaman kadınların hissettiğini belirtti.

Ağıralioğlu, Türkiye’nin daha güçlü bir geleceğe ulaşabilmesi için kadınların toplumsal ve siyasal hayatta daha fazla yer alması gerektiğini sözlerine ekledi.