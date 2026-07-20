Kaynak: ANKA

Yavuz Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı "Jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla bazı vergi gelirlerinden vazgeçmemize rağmen yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar TL'ye ulaşırken bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar TL iyileşti" açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı, yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını, bütçe açığının geçen yıla göre iyileştiğini söyleyerek övünüyor. Peki bu 'iyileşmenin' bedelini kim ödüyor? Emekli ödüyor, sabit gelirli ödüyor, esnaf ödüyor, çiftçi ödüyor, sanayici, üretici, yatırımcı ödüyor. Vergi toplamakta öyle bir noktaya geldiniz ki artık kümesteki yumurtaları toplamakla yetinmiyor, yumurtlayacak tavukları kesiyorsunuz. İbn Haldun asırlar evvel söylemiş: 'Devletlerin kuruluş ve yükseliş döneminde vergiler düşük, gelirler yüksektir; çöküş dönemlerinde ise vergiler yüksek, gelirler düşüktür.'

"KASAYI DOLDURURKEN MİLLETİN CEBİNİ BOŞALTIYORSUNUZ"

Vergiyi artırarak bütçeyi bir müddet rahatlatabilirsiniz. Vatandaşın cebindekini alarak kasayı bir müddet dolu gösterebilirsiniz. Ama esnafı tüketirseniz kim ticaret yapacak? Çiftçiyi tüketirseniz kim üretecek? Sanayiciyi tüketirseniz kim yatırım yapacak? Vatandaşın alım gücünü tüketirseniz üretileni kim satın alacak? Sonra kimden vergi toplayacaksınız? Ekonomi, milletin sırtına daha fazla yük bindirerek düzelmez. Ekonomi; üretimle, yatırımla, istihdamla, bereketle ve güvenle ayağa kalkar. Siz bugün kasayı doldurmakla övünüyorsunuz. Ama o kasayı doldururken milletin cebini, üreticinin sermayesini, esnafın tezgâhını ve Türkiye'nin yarınlarını boşaltıyorsunuz!"

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını ve bütçe açığında 38 milyar liralık iyileşme sağlandığını açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla bazı vergi gelirlerinden vazgeçmemize rağmen yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar TL'ye ulaşırken bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar TL iyileşti.

Kayıt dışılıkla mücadele, gönüllü uyumu artırmaya yönelik politikalarımız ve kamu harcamalarındaki disiplin sayesinde 2025 yılında yüzde 2,9 olan bütçe açığının milli gelire oranının, haziran itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık yüzde 2,5'e gerilediğini tahmin ediyoruz.