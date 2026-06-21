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Kaynak: AA

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babaların aile ve toplum için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Babayı “bir evin direği, bir evladın güvencesi” olarak tanımlayan Ağıralioğlu, sevgi ve emeğin aile yapısındaki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Mesajında şehit ve gazi babalarını da anan Ağıralioğlu, “Başta aziz şehitlerimizin emaneti olan şehit babalarımız ve fedakarlıklarıyla milletimize örnek olan gazi babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, hayatta olan babalara sağlık ve huzur dilerken, hayatını kaybeden babaları da rahmetle andı.