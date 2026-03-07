Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, petrol fiyatlarına ilişkin resmi tahminlerle piyasa gerçekleri arasındaki farkın büyüdüğünü belirterek ekonomi yönetimini eleştirdi.

Ağıralioğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yılı için petrol fiyatını 60,9 dolar olarak öngördüğünü, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program’da ise bu rakamın 65 dolar olarak yer aldığını hatırlattı.

Gerçek fiyatın ise bölgedeki gelişmeler nedeniyle 93 dolara kadar çıktığını ifade eden Ağıralioğlu, bu durumun resmi tahminlerle ciddi bir fark oluşturduğunu dile getirdi.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK VURGUSU

Ağıralioğlu, özellikle İran’da başlayan askeri operasyonlar ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin petrol fiyatlarını hızla yükselttiğine dikkat çekti. Enerjide dışa bağımlı bir ülkenin ekonomisinin bu tür riskler dikkate alınmadan yönetilemeyeceğini söyledi.

Petrol fiyatlarındaki sapmanın yüzde 50’yi aşan bir fark oluşturduğunu belirten Ağıralioğlu, ekonomi yönetiminde risklerin yeterince öngörülemediğini savundu.

'FATURA MİLLETE KESİLMEMELİ'

Ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini sürdüren Ağıralioğlu, bütçe açıklarını büyüten ve enflasyonu artıran geçici tedbirlerin sorunu çözmeyeceğini ifade etti.

Türkiye’nin riskleri önceden gören, tedbirlerini zamanında alan ve tasarrufa önce devletten başlayan bir ekonomi yönetimine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Ağıralioğlu, yanlış ekonomik hesapların bedelinin vatandaşlara yüklenmemesi gerektiğini dile getirdi.