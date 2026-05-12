Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yaptığı açıklamada terör örgütü elebaşına yönelik kullanılan “kurucu önder” ifadesini eleştirerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ağıralioğlu, partisinin hiçbir yapının gölgesi altında siyaset yapmayacağını belirterek, “Teröristin kendisi burada bu sefer. Ben gölgesine razı olmadım” ifadelerini kullandı.

“AY YILDIZLI BAYRAKTAN BAŞKA GÖLGE TANIMIYORUZ”

Partisinin kuruluş anlayışına vurgu yapan Ağıralioğlu, Anahtar Parti’nin yalnızca millete dayanan bir siyasi hareket olduğunu söyledi.

Ağıralioğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu Anahtar Parti, milletten başka hiçbir gölgenin altına sığınmasın diye kuruldu. Ay yıldızlı al bayrağının gölgesinden başka bir gölge tanımadığı için yola koyulduk.”

“BAYRAĞIN YANINA BAYRAK EKLENEMEZ”

Siyasi ve toplumsal birlik mesajı veren Ağıralioğlu, Türkiye’nin temel değerleri üzerinden siyaset yapılmasına karşı olduklarını belirtti.

Anahtar Parti’nin “milletinden başka hiç kimseye eyvallah etmeyenlerin partisi” olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, bayrak, dil ve inanç konularında hassasiyet vurgusu yaptı.

Önümüzdeki döneme ilişkin iddialı mesajlar da veren Ağıralioğlu, partisinin “emsalsiz” olduğunu savunarak yeni dönemin güçlü siyasi aktörlerinden biri olacaklarını ifade etti.