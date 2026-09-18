Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ağıralioğlu fonlar üzerinden yüklendi: “Eşit denetleyin”
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, esnafın vergi denetimi ile milyarlarca liralık fon işlemlerinin aynı hassasiyetle incelenmesi gerektiğini belirtti. Denetimde eşitlik çağrısı yaptı.İbrahim Doğanoğlu
Ağıralioğlu, esnafın günlük hasılatının denetlendiğini belirtti.
Büyük miktarda paranın hareket ettiği yatırım fonlarının da takip edilmesi gerektiğini savundu.
Vergi kaçıranların hesabını vermesi gerektiğini ifade etti.
Devletin denetim gücünün herkese eşit uygulanması gerektiğini söyledi.
Ağıralioğlu, sermaye piyasalarında yaşanan fiyat hareketlerine de dikkat çekti.
Bazı yatırım fonlarında ekonomik gerçeklikle açıklanamayacak hareketler yaşandığını belirtti.
Bu durumun Sermaye Piyasası Kurulu’nun açıklamalarında da yer aldığını ifade etti.
Ağıralioğlu, milyarlarca liranın bulunduğu fonlarda para hareketlerinin de incelenmesi gerektiğini dile getirdi.
Denetimin yalnızca küçük esnaf üzerinden yürütülmemesi gerektiğini savundu.
Devletin büyük şirket ve fonlardaki işlemleri de aynı titizlikle takip etmesi gerektiğini belirtti. Ağıralioğlu, "Kim yanlış yaptıysa hesabını versin" ifadelerini kullandı.
Esnaf, şirket veya fon yöneticisi ayrımı yapılmaması gerektiğini söyledi.
Denetimde ölçünün kişi, kurum veya para miktarına göre değişmemesi gerektiğini vurguladı.
Ağıralioğlu, devletin denetim gücünü herkes için eşit kullanması çağrısında bulundu.