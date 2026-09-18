Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ağıralioğlu fonlar üzerinden yüklendi: “Eşit denetleyin”

Ağıralioğlu fonlar üzerinden yüklendi: “Eşit denetleyin”

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, esnafın vergi denetimi ile milyarlarca liralık fon işlemlerinin aynı hassasiyetle incelenmesi gerektiğini belirtti. Denetimde eşitlik çağrısı yaptı.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Ağıralioğlu fonlar üzerinden yüklendi: “Eşit denetleyin” - Resim: 1

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Ağıralioğlu fonlar üzerinden yüklendi: “Eşit denetleyin” - Resim: 2

Ağıralioğlu, esnafın günlük hasılatının denetlendiğini belirtti.

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Büyük miktarda paranın hareket ettiği yatırım fonlarının da takip edilmesi gerektiğini savundu.

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Ağıralioğlu fonlar üzerinden yüklendi: “Eşit denetleyin” - Resim: 4

Vergi kaçıranların hesabını vermesi gerektiğini ifade etti.

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Ağıralioğlu fonlar üzerinden yüklendi: “Eşit denetleyin” - Resim: 5

Devletin denetim gücünün herkese eşit uygulanması gerektiğini söyledi.

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Ağıralioğlu fonlar üzerinden yüklendi: “Eşit denetleyin” - Resim: 6

Ağıralioğlu, sermaye piyasalarında yaşanan fiyat hareketlerine de dikkat çekti.

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Ağıralioğlu fonlar üzerinden yüklendi: “Eşit denetleyin” - Resim: 7

Bazı yatırım fonlarında ekonomik gerçeklikle açıklanamayacak hareketler yaşandığını belirtti.

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Ağıralioğlu fonlar üzerinden yüklendi: “Eşit denetleyin” - Resim: 8

Bu durumun Sermaye Piyasası Kurulu’nun açıklamalarında da yer aldığını ifade etti.

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Ağıralioğlu fonlar üzerinden yüklendi: “Eşit denetleyin” - Resim: 9

Ağıralioğlu, milyarlarca liranın bulunduğu fonlarda para hareketlerinin de incelenmesi gerektiğini dile getirdi.

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Ağıralioğlu fonlar üzerinden yüklendi: “Eşit denetleyin” - Resim: 10

Denetimin yalnızca küçük esnaf üzerinden yürütülmemesi gerektiğini savundu.

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Ağıralioğlu fonlar üzerinden yüklendi: “Eşit denetleyin” - Resim: 11

Devletin büyük şirket ve fonlardaki işlemleri de aynı titizlikle takip etmesi gerektiğini belirtti. Ağıralioğlu, "Kim yanlış yaptıysa hesabını versin" ifadelerini kullandı.

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Ağıralioğlu fonlar üzerinden yüklendi: “Eşit denetleyin” - Resim: 12

Esnaf, şirket veya fon yöneticisi ayrımı yapılmaması gerektiğini söyledi.

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Ağıralioğlu fonlar üzerinden yüklendi: “Eşit denetleyin” - Resim: 13

Denetimde ölçünün kişi, kurum veya para miktarına göre değişmemesi gerektiğini vurguladı.

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Ağıralioğlu fonlar üzerinden yüklendi: “Eşit denetleyin” - Resim: 14

Ağıralioğlu, devletin denetim gücünü herkes için eşit kullanması çağrısında bulundu.

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