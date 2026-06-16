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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, gündemdeki siyasi gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada muhalefetin içinde bulunduğu tabloyu değerlendirdi. Özellikle ana muhalefet partisinde yaşanan süreçlere dikkat çeken Ağıralioğlu, ortaya çıkan görüntünün demokratik siyasete zarar verdiğini savundu.

Muhalefetin nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin belirsizliklerin bulunduğunu ifade eden Ağıralioğlu, "Şimdi ana muhalefet nasıl çıkacak? İki parça mı çıkacaklar, yekpare mi çıkacaklar?" sözleriyle yaşanan tartışmalara işaret etti.

"BU, HÜKÜMETİN DE DEMOKRASİNİN DE AYIBIDIR"

Ana muhalefetin bir bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının yalnızca ilgili partiyi ilgilendirmediğini belirten Ağıralioğlu, "Bir parti, 100 yıllık bir parti ne olursa olsun böyle bir tabloyla karşı karşıya bırakılıyorsa, bu sadece o partinin değil, hükümetin de demokrasinin de ayıbıdır" dedi.

Siyasi aktörlerin yaşanan gelişmeleri dikkatle değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Ağıralioğlu, bu süreçlerin seçim stratejileri üzerinde de etkili olacağını ifade etti.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM KURALSIZ OLACAKTIR"

Türkiye'nin yeni bir seçim dönemine doğru ilerlediğini belirten Ağıralioğlu, siyasi rekabetin kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut tabloya ilişkin kaygılarını dile getiren Ağıralioğlu, "Görünüyor ki Türkiye'de önümüzdeki seçim kuralsız olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, siyasi partilerin ilkelere bağlı kalması ve toplumun ortak geleceği için uzlaşma zeminini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, demokratik rekabetin sağlıklı bir zeminde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.