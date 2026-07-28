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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, trafik güvenliği ve çevre düzenini korumak amacıyla ağır tonajlı araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İlçelerde gerçekleştirilen uygulamalarda hafriyat kamyonları, mıcır yüklü araçlar ve beton mikserleri detaylı şekilde denetlendi.

Denetimlerde, şehir merkezine girişin yasak olduğu saatlerde kuralları ihlal eden ağır tonajlı araçlar tek tek tespit edilerek gerekli idari işlemler uygulandı. Ayrıca brandasız yük taşıyarak çevreyi kirleten ve trafikte tehlike oluşturan araçlar da ekiplerin radarına takıldı. Yapılan kontroller sonucunda kurallara uymadığı belirlenen 11 ağır tonajlı araç hakkında cezai işlem başlatıldı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, özellikle yaz aylarında artan araç trafiği nedeniyle denetimlerin daha da yoğunlaştırılacağını belirterek, sürücülere trafik kuralları ve yük taşıma yönetmeliklerine eksiksiz uymaları çağrısında bulundu. Trafik güvenliği ile çevrenin korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.