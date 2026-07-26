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Kaynak: İHA

Karabük Yeşil Mahallesi Ahmet Yılmaz Caddesi'nde yalnız yaşayan Turgut Yıldız'dan yaklaşık 20 gündür haber alamayan komşuları, daireden çevreye yayılan ağır kokular üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından girdikleri evde Turgut Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Yıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.