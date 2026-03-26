Ara transfer döneminde yaptığı hamlelerin karşılığını kısa süre içerisinde sahada almaya başlayan Beşiktaş şimdiden gözünü yaz sezonuna çevirdi.

STOPER TRANSFERİ İÇİN İTALYA'DAN SÜRPRİZ İDDİA

Gelecek sezon kadrosunu yapacağı nokta atışı transferlerle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta savunma hattı için gündeme dikkat çeken bir iddia geldi.

BEŞİKTAŞ PAVLOVIC VE N'DICKA İLE İLGİLENİYOR

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Beşiktaş Milan forması giyen 24 yaşındaki Sırp stoperi Strahinja Pavlovic ve Roma'nın 26 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacısı Evan N'Dicka ile ilgileniyor.

AGBADOU'NUN YANINA SOL STOPER ARAYIŞI

İki yıldız oyuncunun da ortak özelliğinin sol ayakları olmaları. Beşiktaş ara transfer döneminde Wolves'ten 18 milyon Euro karşılığında bonservisini satın aldığı Agbadou'nun yanına sol stoper arıyor.

Pavlovic Milan'da bu sezon 30 maçta forma giyerken N'Dicka da Roma formasıyla toplam 35 karşılaşmaya çıktı.

PAHALI OPERASYON

Piyasa değerleri 35 milyon Euro olarak gösterilen iki oyuncunun da sözleşmesinin 2028'e kadar devam edecek olması Beşiktaş'ın bu transfer için kesenin ağzını daha önce hiç olmadığı kadar açmasını gerektirebilir.

Hem Pavlovic hem de N'Dicka isimleri siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırsa da transfer sürecinin nasıl şekilleneceğini kestirmek şimdiden güç.