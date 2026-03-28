Güney Kore ile Fildişi Sahili İngiltere'nin MK Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

AGBADOU, OH VE FOFANA İLK 11'DE BAŞLADI

Süper Lig'in yıldız oyuncularının sahne aldığı karşılaşmada; Beşiktaş'ın yeni transferleri Hyeon-gyu Oh Güney Kore'de ve Emmanuel Agbadou ise Fildişi Sahili Milli Takımı'nda ilk 11'de sahaya çıktı. Ayrıca Fildişi Sahili'nin kalesini ise Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana korudu.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERLERİ KOZLARINI PAYLAŞTI

İki takım arkadaşını pozisyonları gereği birçok kez karşı karşıya getiren maçta Agbadou, 58 dakika sahada kalan takım arkadaşı Hyeon-gyu Oh'a gol şansı tanımadı.

FİLDİŞİ SAHİLİ İLK YARIDA İKİ GOL BULDU

İlk yarı Aston Villa Crystal Palace'a kiraladığı Evann Guessand ve Sunderland'in devre arasında Monaco'ya kiralık gönderdiği 24 yaşındaki kanat oyuncusu Simon Adingra'nın golleriyle 2-0 Fildişi Sahili üsünlüğüyle geçildi.

MARTIAL GODO İLK MAÇINDA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Karşılaşmanın 63'üncü dakikasında Fildişi Sahili'nde ilk maçına çıkan 23 yaşındaki Strasbourg oyuncusu Martial Godo farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

OULAI OYUNA GİRDİKTEN SONRA FARKINI GÖSTERDİ

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 65'inci dakikada oyuna Trabzonspor'un genç yeteneği Christ Inao Oulai dahil oldu. Oyuna girdikten sonra orta sahadaki dinamizmiyle dikkat çeken Oulai aynı zamanda pas trafiğini de yönlendiren isim oldu.

SINGO 90+4'TE KENDİ BAŞLATTIĞI ATAĞI SONLANDIRDI

Mücadelede 78'inci dakikada oyuna giren Wilfried Singo, 90+4'te kendi başlattığı atağı ceza sahası içerisinde net bir vuruşla sonlandırarak skoru tayin etti.

Fildişi Sahili, Güney Kore karşısında zorlu provayı 4-0'lık farklı sonuçla kazanarak etkileyici bir galibiyete imza attı.

SÜPER LİG'İN ESKİ YILDIZLARI DA BOY GÖSTERDİ

Öte yandan yolu bir dönem Süper Lig'den geçen Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski yıldızları Kim-Min Jae ve Nicolas Pepe de mücadelede boy gösterdi. Güney Kore'nin kaptanlığını yapan Bayern Münihli Kim-Min Jae 90 dakika boyunca sahada kalırken Villarreal'de kariyerine devam eden Nicolas Pepe Fildişi Sahili'nde 79'da oyuna girdi.