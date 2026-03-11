Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Oğuz Çepni yurdu Trabzon’un Şalpazarı (Ağasar) yöresinde Ramazan Bayramı yaklaşırken yöre insanını tatlı bir heyecan ve tatlı bir meşakkat sarar. Çünkü herkes bilir ki bayram sabahı cami bahçelerinde asırlardır süregelen o kadim gelenek yeniden yaşanacaktır

Keşkek daveti; Ramazan Bayramı’nın birinci günü, daha güneş dağların ardından usulca yükselirken cami bahçeleri dolmaya başlar. Bayram namazının ardından köylü komşu, genç yaşlı demeden herkes aynı avluda toplanır. Eller sıkılır, gönüller kucaklaşır, dargınlıklar unutulur. “Bayramınız mübarek olsun” sözü sadece dudaklardan değil, yüreklerden dökülür.

O avluda kurulan kazanlarda kaynayan keşkek ise sadece bir yemek değil; birlikteliğin, paylaşmanın ve kadim kültürün simgesidir. Aynı kaptan alınan bir kaşık keşkek, aynı geçmişe duyulan aidiyetin ifadesi olur. Sohbetler koyulaşır, hatıralar tazelenir; büyüklerin duası, küçüklerin neşesi birbirine karışır.

Oğuz Çepni kültürünün yoğun olarak yaşandığı Trabzon’un Şalpazarı (Ağasar) yöresinde bayram sabahları bir başka doğar. Bu güzel gelenek yıllardır hiç eksilmeden sürer. Gurbette yaşayan Ağasarlılar da bayramı memleketlerinde geçirmek için gün sayar. Çünkü bilirler ki cami bahçesinde toplanan o kalabalığın içinde olmak; çocukluklarına, köklerine ve özlerine yeniden kavuşmak demektir.

Bayram sabahı cami avlusunda yan yana duran yaşlısı genci, köylüsü komşusu sadece bayramlaşmaz… Aynı kültürün, aynı inancın ve aynı gönül bağının etrafında yeniden kenetlenir. Yapılan keşkekler yenir, hasbihaller edilir ve herkes evine dönerken ardında sıcacık bir hatıra, kalbinde tarifsiz bir huzur bırakır.

İşte Ağasar’da bayram tam da böyle yaşanır: Birlik içinde, muhabbet içinde ve geçmişten geleceğe taşınan köklü bir miras gibi.