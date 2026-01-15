

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen kararlı çalışmalar sonuç verdi. Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ağaçören mevkiinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta jandarma ekiplerince detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda, kaçak tütün ve tütün mamulleri, çeşitli tıbbi ürünler ile kaçak cep telefonları ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Başarılı operasyonla birlikte, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerine önemli bir darbe vurulurken; kamu düzeni, halk sağlığı ve ekonomik güvenliğin korunmasına yönelik devletin kararlı tutumu bir kez daha ortaya konuldu. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız ve tavizsiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Ağaçören Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonda görev alan Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile Aksaray İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri tebrik edilerek, özverili, dikkatli ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada ayrıca, Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığının suç ve suçlularla mücadelesinin, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla azim ve kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.