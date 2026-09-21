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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Kaymakam Metin Korkmaz, Belediye Başkanı Kemal Salman, şehit aileleri, gaziler, kurum amirleri ve personellerin katıldığı programda Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Programın ardından Kıbrıs Gazisi Rıza Eroğlu, kabri başında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

AĞAÇÖREN’DE GAZİLER GÜNÜ’NE ANLAMLI PROGRAM

Ağaçören ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında gazilere duyulan minnet ve vefanın ifade edildiği anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene Ağaçören Kaymakamı Metin Korkmaz, Ağaçören Belediye Başkanı Kemal Salman, şehit aileleri ve gaziler ile ilçedeki kurum amirleri ve personelleri katıldı.

Türkiye’nin bağımsızlığı ve güvenliği uğruna fedakârlık gösteren gazilerin hatırasının yaşatılması ve onlara duyulan minnetin ifade edilmesi amacıyla gerçekleştirilen programda, Gaziler Günü’nün taşıdığı anlam ve önem bir kez daha vurgulandı.

ATATÜRK BÜSTÜNE ÇELENK SUNULDU

Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen tören, Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin devamında 19 Eylül Gaziler Günü’nün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirildi.

Programda, gaziliğin Türk milleti açısından taşıdığı anlamın yanı sıra, vatan uğruna mücadele eden gazilere karşı duyulan saygı ve minnet duyguları dile getirildi.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER BİR ARAYA GELDİ

Törene şehit aileleri ve gazilerin de katılması, programın anlamını daha da güçlendirdi.

Gaziler Günü vesilesiyle düzenlenen programda, vatan uğruna hayatını ortaya koyan şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilere de sağlık ve huzur dilekleri iletildi.

Ağaçören Kaymakamlığı tarafından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gaziler yaşayan abidelerdir.” sözüne yer verilerek gazilerin toplumdaki yeri ve taşıdığı tarihî değer vurgulandı.

KIBRIS GAZİSİ RIZA EROĞLU KABRİ BAŞINDA ANILDI

19 Eylül Gaziler Günü programı, yalnızca resmi törenle sınırlı kalmadı.

Program kapsamında Ağaçören Merkez Mezarlığı’na geçilerek Kıbrıs Gazisi Rıza Eroğlu kabri başında anıldı.

Burada Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve merhum gazi için dualar edildi. Böylece Gaziler Günü kapsamında ilçede vatan için fedakârlıkta bulunan gazilerin hatıralarına yönelik anlamlı bir vefa gösterildi.

“GAZİLER YAŞAYAN ABİDELERDİR”

Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda, Türkiye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için mücadele eden gazilerin fedakârlıkları bir kez daha hatırlatıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gaziler yaşayan abidelerdir.” sözüyle ifade ettiği gibi gaziler, Türk milletinin mücadele tarihinin yaşayan tanıkları olarak değerlendiriliyor.

Ağaçören’de gerçekleştirilen program da gazilerin ve şehit ailelerinin yalnız olmadığını, onların fedakârlıklarının toplumun hafızasında yaşatıldığını ortaya koyan anlamlı etkinliklerden biri oldu.

GAZİLERE SAĞLIK VE HUZUR DİLEĞİ

Ağaçören Kaymakamlığı tarafından yayımlanan Gaziler Günü mesajında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna fedakârlık gösteren tüm gaziler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Hayatta olan gazilere ise sağlık ve huzur temennisinde bulunuldu.

İlçede gerçekleştirilen tören ve kabir ziyaretiyle 19 Eylül Gaziler Günü, birlik, beraberlik, vefa ve minnet duyguları içerisinde anılmış oldu.

Ağaçören’de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen program, gazilere ve şehitlerin aziz hatırasına duyulan saygının bir ifadesi olarak gerçekleştirildi.