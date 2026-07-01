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Kaynak: İHA

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kırsal alana düşen ve ağaca çarptıktan sonra patlayan insansız hava aracı (İHA), bölgede paniğe neden oldu. İlk teknik incelemelerde İHA'da yaklaşık 5 kilogram patlayıcı bulunduğu tespit edildi.

Olay, Vakfıkebir ilçesine bağlı Açıkalan Mahallesi kırsalında meydana geldi. Ağaca çarptıktan sonra infilak eden İHA'nın ardından bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk teknik incelemelerde İHA'nın Ukrayna'ya ait olduğu değerlendirilirken, içerisinde yaklaşık 5 kilogram patlayıcı bulunduğu belirlendi.

Patlama sesi nedeniyle kısa süreli panik yaşayan mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Güvenlik güçleri bölgede incelemelerini sürdürürken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.