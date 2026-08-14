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Kaynak: İHA

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Akdağ bölgesindeki ormanlık alanda gezintiye çıkan arı üreticisi Nihat Kanat, kurumuş bir ağacın iç kısmına arıların yuva yaptığını ve bal depoladığını gördü. Ağacın canlılığını yitirmiş olmasını değerlendiren Kanat, arıların tamamen doğal yollarla ürettiği balı mevsime uygun yöntemlerle bulunduğu yerden çıkardı.

Ağaç kovuğundan elde edilen katkısız bal; bağışıklığı destekleyici etkileri ve solunum yollarına sağladığı faydalarla tanınıyor. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği bu organik bal, yüksek satış fiyatına karşın doğallığı sebebiyle alıcıların odağı haline geldi.