Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karasu ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmasında bir tarlada ekili halde 123 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Boylarının ağaç seviyesine ulaştığı görülen kenevirler, dronla havadan görüntülendi.
Operasyonda ayrıca 75 gram bonzai, 20 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 150 tabanca fişeği, dron, 2 cep telefonu ve 1 dedektör ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.