Ağaç bile tutamadı: Ön koltukta sıkıştı: Alevler arasında can pazarı

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla 5 kişi araçtan çıkarılırken, ön koltuktaki Abdullah Akşit sıkıştı. O sırada otomobil alev alırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta sıkışan Abdullah Akşit’in hayatını kaybettiği belirlendi.