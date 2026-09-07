Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ağaç bile tutamadı: Ön koltukta sıkıştı: Alevler arasında can pazarı

Ağaç bile tutamadı: Ön koltukta sıkıştı: Alevler arasında can pazarı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak zeytinliğe uçan ve ağaca çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi ise yaralandı.

Kaynak: DHA
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Ağaç bile tutamadı: Ön koltukta sıkıştı: Alevler arasında can pazarı - Resim: 1

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe uçan otomobil ağaca çarparak alev aldı. Araçta sıkışan Abdullah Akşit (73), hayatını kaybederken, 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

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Ağaç bile tutamadı: Ön koltukta sıkıştı: Alevler arasında can pazarı - Resim: 2

Orhangazi-İznik kara yolu Keramet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Orhangazi’den İznik yönüne giderken Hakan Akşit'in (50) kontrolünü yitirdiği 06 JRU 49 plakalı otomobil, yol kenarındaki zeytinliğe uçup, ağaca çarptı.

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Ağaç bile tutamadı: Ön koltukta sıkıştı: Alevler arasında can pazarı - Resim: 3

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla 5 kişi araçtan çıkarılırken, ön koltuktaki Abdullah Akşit sıkıştı. O sırada otomobil alev alırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta sıkışan Abdullah Akşit’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Ağaç bile tutamadı: Ön koltukta sıkıştı: Alevler arasında can pazarı - Resim: 4

Otomobil sürücüsü Hakan Akşit ile yanındaki Hatice Akşit (68), Nurcan Genç (45), Güldeniz Altınbaş (23) ile 3 yaşındaki Umut, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi ve İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Ağaç bile tutamadı: Ön koltukta sıkıştı: Alevler arasında can pazarı - Resim: 12
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Ağaç bile tutamadı: Ön koltukta sıkıştı: Alevler arasında can pazarı - Resim: 13
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