Olay, Ergani ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Ş. isimli şahıs, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan kardeşinin içinde bulunduğu araca silahla ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ AĞIR YARALI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, araç içinde bulunan Hüseyin Şenol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Saldırıda ağır yaralanan eşi Seçim Şenol ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Hüseyin Şenol'un cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüpheliyi yakalamak ve olayla ilgili ayrıntıları netleştirmek için başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.