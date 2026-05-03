Kaza, dün akşam saatlerinde Sandıklı ilçesi yakınlarındaki Başağaç rampasında meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından alev alan otomobilde yangın kısa sürede büyüdü.

Kazada sürücü yaşamını yitirirken, araçta bulunan G.Ç. (30) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. G.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi ise morga götürüldü.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yapılan araştırmada ölen kişinin iş insanı Murtaza Topal olduğu belirlendi. Murtaza Topal’ın 2008-2009 yıllarında AK Parti İl Başkanlığı ve sonrasında milletvekilliği görevini yürüten Salih Koca’nın yeğeni olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.