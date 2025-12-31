Yalova'daki olaylar sonrasında yılbaşı tedbirleri yurdun her yerinde artırıldı. Afyonkarahisar'da yapılan denetimlerde 289 şahıs sorgulandı.

Sorgusu yapılan şahısların 9'unun geçmişte terör örgütü IŞİD ile iltisaklı olduğu değerlendirildi ve ülkeye illegal yollarla giren 53 şahıs da tespit edilerek sınır dışı edildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan açıklamada,

"Emniyet müdürlüğü görevlilerimizce yılbaşı tedbirleri çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Operasyonda 289 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 9 şahıs ülkemizde bulunması sakıncalı görüldüğünden Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) kapsamında sınır dışı edilmiştir. Ülkemize illegal yollardan giren vize, ikamet ihlalinde bulunan ve haklarında tahdit kodları koyularak dosyaları kapatılan yabancı uyruklu 53 şahıs da düzensiz göçmen kapsamında yakalanarak sınır dışı edilmiştir" ifadelerine yer verildi.