Afyonkarahisar kent merkezinde torbacılara operasyon düzenlendi. Sokak ortasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan Y.E.K., isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan emniyet yetkilileri genç nüfusa yapısına sahip olan Türkiye'de sigara, alkol ve uyuşturucu maddeleri ile tanışma ve madde kullanım yaşının giderek düştüğü ve 12-17 yaş arası gençlerin risk altında olduğunu yaptıkları açıklamalarla sık sık hatırlatıyor. Yetkililer gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı yaşama bilincinin kazandırılmasında en büyük görevin eğitim kurumları, okul, öğretmen, aileye düştüğünü belirterek dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.