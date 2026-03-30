Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T., idaresindeki 03 AJR 334 plakalı hafif ticari araç kavşaktan dönüş yapmak istediği esnada plakası belirlenemeyen İ.D., yönetimindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır peyzaj alanına girerek durabildi.

Kazada sürücülerden İ.T. ile yanında bulunan H.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 23 yaşındaki H.T., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.