Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar-Konya güzergâhındaki Eber köyü mevkisinde şüpheli bir tırı durdurarak aramaya aldı.
Ekiplerin araç genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmayı hedefleyen 14 düzensiz göçmen tespit edilerek muhafaza altına alındı. Operasyon esnasında tırın şoförü H.A. ile organizatörlük yaptığı belirlenen İ.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki adli ve idari işlemleri tamamlanan 14 düzensiz göçmen, geri gönderme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.