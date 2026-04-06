Afyonkarahisar’da polis tarafından bir adrese yapılan baskında tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen 74 adet sikke ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri kent merkezindeki bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 74 adet sikke ile kısa namlu tüfek ve kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Olayın ardından bir şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.