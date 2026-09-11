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Kaynak: İHA

Kaza, Sinanpaşa ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ö. (58) idaresindeki 34 MNU 812 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü Ö.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ö.Ö.’nün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.