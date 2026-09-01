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Kaynak: İHA

Kaza, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.T. yönetimindeki 06 BAG 420 plakalı otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak refüje girdi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü R.T. ile araçta yolcu konumunda bulunan G.H., K.A. ve R.H. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.