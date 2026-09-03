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Kaynak: İHA

Yangın, Dinar ilçesine bağlı Cerityaylası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yayla yakınındaki otluk alandan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Dinar Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında bazı ağaçların zarar gördüğü öğrenilirken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ayrıca yangının çıkışı nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.