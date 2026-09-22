Kaynak: İHA

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarını güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri hedefiyle il merkezi ile ilçelerde geniş kapsamlı bir denetim çalışması yürüttü. Polis ekipleri tarafından eş zamanlı yürütülen operasyonlarda okullar, park ve bahçeler, yurt yakınları ile gençlerin sıklıkla uğradığı sosyal işletmeler detaylı şekilde incelendi. İl merkezindeki saha çalışmalarında; 32 okul çevresi, 19 park, 12 yurt yakını, 10 kafe, 10 tütün mamulleri satışı yapan işletme ve 8 internet kafe denetimden geçirildi. Merkezdeki kontrollerde 115 şahsın yanı sıra 10 aracın UAP/GBT sorgulaması yapılırken, mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen 1 araca idari para cezası kesildi.

İLÇELERDE BİNLERCE NOKTA DETAYLI ŞEKİLDE TARANDI

İlçelerde konuşlu ekipler de denetim ağını genişleterek bölgede adeta kuş uçurtmadı. İlçe genelindeki uygulamalarda 105 okul ve yakını, 29 park, 38 kafe, 26 market ile büfe, 10 yurt çevresi, 10 metruk bina, 10 internet salonu, 8 oyun salonu ve 5 iddaa bayii tek tek kontrol edildi. Ekiplerin yürüttüğü saha taramalarında 345 kişinin ve 15 aracın sorgulaması gerçekleştirilirken, herhangi bir suç ya da suç unsuruna rastlanmadığı açıklandı. Emniyet yetkilileri, çocukların ve gençlerin güvenliğine yönelik bu tür saha denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.