Afyonkarahisar / İlyas Kaan Taytak / Yeniçağ
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yol kenarındaki şarampole devrilen minibüsteki 2'i ağır, 25 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Şuhut-Dinar kara yolu Karadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'i ağır, 25 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.