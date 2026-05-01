Afyonkarahisar’da minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Karaaslan köyü yakınlarında meydana geldi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Edinilen bilgilere göre, H.G. yönetimindeki otomobil ile E.D. idaresindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yetkililer, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatarak kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.