Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, il genelinde faaliyet gösteren marketlerde ürün fiyatlarının yerinde incelendiği ve elde edilen verilerin sistematik şekilde toplandığı belirtildi.

Açıklamada, yürütülen çalışmaların temel amacının tarımsal ürünlerin piyasadaki fiyat hareketlerini yakından takip etmek olduğu vurgulanarak, veri akışının düzenli sağlanmasının ve analiz süreçlerine katkı sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ayrıca, üretimden tüketime kadar uzanan süreçte piyasa verilerinin doğru ve güncel şekilde izlenmesine yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Yetkililer, denetimlerin hem fiyat istikrarının sağlanması hem de tüketicinin korunması açısından önem taşıdığına dikkat çekti.