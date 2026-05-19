Yeşilyol Caddesi’nde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple iki kadın arasında tartışma çıktı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada kadınlardan birinin arkadaşı olduğu öne sürülen genç, bıçak savurarak müdahale edenleri tehdit etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kadınlar ve yanlarındaki kişi bölgeden uzaklaştı.

Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, çevredeki güvenlik kameraları da incelendi. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin R.A. (21) olduğu belirlendi.

Kent merkezinde yapılan takip sonucu bıçakla birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı.