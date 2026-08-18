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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar'da bir tırdan yola dökülen kimyasal madde nedeniyle geçen araçların kaportaları mora büründü. Sürücülere büyük şaşkınlık yaşatan olayın ardından sorumlu tır şoförüne idari ceza uygulanırken karayolu temizlendi.

Olay, Dinar-Çay karayolu güzergahında meydana geldi. Seyir halindeki bir tırdan yola dökülen ve niteliği ilk anda anlaşılamayan kimyasal madde, bölgede etkili olan yağmurun ardından asfalt yüzeyinde köpürerek yayılmaya başladı. Yoldan geçen araçların lastiklerinden sıçrayan bu kimyasal karışım, araçların kaportasıyla reaksiyona girerek yüzey renklerini mor ve beyaza çevirdi.

SÜRÜCÜLER OTO YIKAMACILARA KOŞTU

Seyir esnasında araçlarının renginin değiştiğini fark eden sürücüler büyük panik ve şaşkınlık yaşadı. Araçlarının boyasında ve kaportasında kalıcı hasar oluşmasından endişe eden vatandaşlar, karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonları ile oto yıkamacılara akın etti.

SORUMLU TIR VE SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Olayın hemen ardından Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda yola dökülen maddenin boya olduğu ve M.Ö. yönetimindeki tırdan sızdığı belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında tır sürücüsüne 3 bin lira para cezası kesilirken, 15 ehliyet ceza puanı uygulandı.

YOL BİRLİKTE TEMİZLENDİ

Boya sızıntısı nedeniyle ulaşımda aksaklıkların yaşandığı karayolunda Dinar Belediyesi itfaiye ekipleri ile ilgili boya firmasının görevlileri ortaklaşa temizlik çalışması yürüttü. Yol tazyikli suyla yıkanarak kimyasal maddeden tamamen arındırıldı.