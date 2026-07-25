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Kaynak: İHA

Susuz ve Çıkrık beldelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, siber farkındalık ile dolandırıcılıkla mücadele konularında vatandaşlara yönelik eğitimler verildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen faaliyetlerde toplam 143 kişiye ulaşıldı.

Gerçekleştirilen bilgilendirmelerde; siber güvenlik farkındalığı, banka ve ödeme sistemleri üzerinden yapılan dolandırıcılıklar, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri, telefon dolandırıcılığı, oltalama yöntemleri, tarım aleti dolandırıcılığı ve güncel dolandırıcılık teknikleri hakkında bilgi aktarıldı.

Jandarma ekipleri, vatandaşlara şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için 112 Acil Çağrı Merkezi ve güvenlik birimlerine ihbarda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.