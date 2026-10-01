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Kaynak: İHA

Kaza, Çobanlar ilçesinin çıkış bölümünde yaşandı. Alınan bilgilere göre Göynük köyünden Akkoyunlu yönüne ilerleyen A.K.’nin kullandığı 03 AJR 601 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen T.G. yönetimindeki 41 UZ 635 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından araçlarda bulunan sürücü A.K. ile yolcular Z.K., H.S.K. ve M.K. ile diğer otomobilin sürücüsü T.G. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri, iki aracın karıştığı kazanın nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.