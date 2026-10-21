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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Hisar köyü mevkiinde meydana geldi. Otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde, hurdaya dönen araçlardaki 4 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI, İNCELEME SÜRÜYOR

Feci kaza nedeniyle Emirdağ-Yunak kara yolu bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca kaza yerine gelerek bizzat incelemelerde bulunurken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.