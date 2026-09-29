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Kaynak: Haber Merkezi



Afyonkarahisar / Nihat Karaağaç / Yeniçağ



Afyonkarahisar genelindeki tüm canlı hayvan pazarları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kararıyla ikinci bir emre kadar kapatıldı. Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü vasıtasıyla yetiştiricilere ulaştırılan bu karar, bölgedeki hayvan hareketliliğini geçici olarak durdurdu.

Resmi duyuruda kapatma gerekçesine dair detay verilmemesi üzerine üreticiler kararın nedenini merak etmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, kararın arkasında tamamen biyogüvenlik önlemleri ve koruyucu tedbirler yatıyor. İl genelindeki mevcut hayvan varlığını korumak ve olası bulaşıcı risklerin önüne geçmek adına pazar alanlarında önleyici bir kısıtlamaya gidildiği öğrenildi.

Yetkililer, yetiştiricilerin bu süreçte mağduriyet yaşamaması adına resmi duyuruları takip etmelerini ve pazar dışı kontrolsüz hayvan hareketlerinden kaçınmalarını rica ediyor.