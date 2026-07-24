Kaynak: İHA

Afyonkarahisar tarımının simge ürünleri arasında yer alan haşhaşta hasat mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Üreticiler, bu sezon elde edilen rekolte miktarından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Kent merkezi ile bağlı ilçelerde kasım ayında toprakla buluşan haşhaş bitkisi için temmuz ayının başında başlayan toplama süreci devam ediyor. Çiftçilerin yoğun bir çalışma yürüttüğü bu dönemin, ağustos ayının başında tamamlanması öngörülüyor.

Sanayi ve gıda alanında geniş bir kullanım yelpazesine sahip olan haşhaşın kapsülü ilaç sektöründe hammadde olarak değerlendiriliyor. Kapsülün içerisindeki tohumlar ise yağ ve ezme yapımının yanı sıra pek çok unlu mamulün üretiminde de önemli bir rol üstleniyor.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini korumak ve mahsul kalitesini yükseltmek amacıyla tarlaları ziyaret etti. Üreticilerle bir araya gelen ekipler, hem hasat sürecini yerinde inceledi hem de verimliliği artıracak teknik konular hakkında çiftçilere rehberlik etti.