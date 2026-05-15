Çay ve İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan teknik ekipler tarafından yapılan kontrollerde; işletmelerin hijyen koşulları, teknik yeterlilikleri, ürünlerin saklama şartları, etiket bilgileri, son kullanma tarihleri ve yürürlükteki mevzuata uygunlukları detaylı şekilde incelendi.

Denetimler kapsamında işletme sorumlularına gıda güvenliği, hijyen standartları ile üretim ve satış süreçlerinde dikkat edilmesi gereken yasal yükümlülükler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Yapılan çalışmalarla toplum sağlığının korunması, güvenilir gıda temininin güçlendirilmesi ve işletmelerde mevzuata uygun uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor.