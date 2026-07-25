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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar'a bağlı Bolvadin ilçesi Hamdiye köyü civarında ölümlü bir trafik kazası gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, 20 yaşındaki Ayberk Yılmaz idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıktı. Savrularak taklalar atan araç, yol kenarında bulunan tarım arazisine sürüklenerek kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine kaza mahalline hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan genç sürücü Yılmaz, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen Yılmaz, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından ilgili savcılık tarafından kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.