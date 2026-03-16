Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Aydın köyü yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Yahya Gümüş yönetimindeki 03 SB 101 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen ve H.İ.Ö.’nün kullandığı 45 V 3730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da ağır hasar alırken, iki sürücü de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yahya Gümüş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.