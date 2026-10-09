Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, M.E.T. (32) idaresindeki 45 ASP 365 plakalı hafif ticari araç, Tez köyü kavşağında F.A. (40) yönetimindeki 03 ACC 012 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan S.Ö., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.