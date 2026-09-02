Kaynak: İHA

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; aranan şahıslara yönelik çalışmalar, şok uygulamalar, kız öğrenci yurtları çevreleri, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler çevresi ve il genelindeki uygulama ve kontroller gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda toplam 7 bin 747 şahıs ile bin 132 araç sorgulandı. Uygulamalarda 10 tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 52 fişek, 52 adet sentetik ecza, 16,8 gram uyuşturucu madde ve 9 bıçak ele geçirildi. Bıçak taşıdığı tespit edilen 9 şahsa toplam 33 bin 345 TL idari yaptırım uygulanırken, farklı ihlaller nedeniyle toplam 47 şahsa 1 milyon 187 bin 208 TL, 49 araca ise 1 milyon 794 bin 87 TL idari para cezası kesildi.