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Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Emrah Taytak / Yeniçağ



Afyonkarahisar’da park halindeki araçların lastiklerini yoldan geçen 2 kişiden 1’i tarafından bıçakla kesildi. Araçlara zarar verildiği o anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, şahısların henüz kimlikleri belirlenemedi.

Olay, 26 Eylül gece saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişiden 1’i tarafından park halinde bulunan araçların lastiklerini bıçak kullanarak kesti. Park halindeki araçlara zarar verildiği sırada yaşananlar, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan şahısların aynı şekilde başka araçların da lastiklerine zarar verdiği öne sürüldü.

Olay anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, bir şahsın elindeki bıçakla araçlara yaklaştığı ve lastikleri patlattığı görülüyor. Şahıslar daha sonra bölgeden uzaklaşıyor.