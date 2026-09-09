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Kaynak: İHA

Yangın, Bolvadin-Çay karayolunda, Bolvadin Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi.

Yol kenarındaki anızlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bolvadin Belediyesi İtfaiye ekipleri gönderildi.

Rüzgârın etkisiyle çevreye yayılma riski taşıyan yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çevredeki yapılara ve geniş tarım arazilerine sıçramadan tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında yoldan geçen sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.