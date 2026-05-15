Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Susuz Köyü’nde duygusal bir gelişme yaşandı. 6 Haziran 1977 tarihinde Ağrı Doğubayazıt Telçeker Hudut Karakol Komutanlığı bünyesinde vatani görevini ifa ederken askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan 1956/2 tertip Piyade Er Hüseyin Coşkun’un kabri, yarım asra yakın bir sürenin ardından hak ettiği görünüme kavuşturuldu.

Olayın yaşandığı dönemde ailesine şehitlik ve vazife malullüğü hakları tanınmış olmasına rağmen, anne ve babasının vefatı sonrası SGK dosyalarının pasif duruma düşmesi nedeniyle Hüseyin Coşkun’un ismi resmi şehit listelerinde yer almıyordu. Şehidin yeğeni, Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Alaaddin Coşkun, durumu Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi’ne bildirdi.

Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı’nın öncülüğünde yapılan araştırmalar sonucunda haklılık payı ortaya konuldu ve Afyonkarahisar Valiliği’ne gerekli başvurular yapıldı.

Yapılan başvurunun ardından Afyonkarahisar Valiliği ekipleri hızla harekete geçerek Susuz Köyü Mezarlığı’ndaki kabri, yönetmeliklere uygun "tek tip şehit mezarı" formunda yeniden inşa etti. 49 yıl sonra tamamlanan düzenleme ile Şehit Hüseyin Coşkun’un adı resmi kayıtlarda da tescillenmiş oldu.

Yeni düzenlenen şehitliği; Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehidin yeğeni Alaaddin Coşkun, şehit babası Fuat Saraç ile gaziler Cihan İlhan ve Muharrem Korkusuz ziyaret etti. Ziyarette dualar okunurken, şehidin anısının artık devletin resmi nişanesiyle köyünde yaşatılacağı vurgulandı.