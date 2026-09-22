Eğitim çalışmasının İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verildiği belirtildi. Yaklaşık 350 öğrencinin katıldığı eğitim çalışmasında ‘uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, uyuşturucu madde bağımlılığının zararları’ konularında bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.